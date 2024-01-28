Путин открыл зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Станция «Восток» была основана в 1957 г. Она расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3500 м. Новый зимовочный комплекс, как отметили в Кремле, представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3000 кв. м, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный. Создание зимовочного комплекса для станции было завершено в 2020 г.

Путин на церемонии поблагодарил всех, кто причастен к созданию комплекса, и назвал сложнейшим этот проект. Для него нужно было разработать уникальные технологии и инженерные решения, подчеркнул президент, пишут Ведомости.

«Все оборудование — отопление, вентиляция — все российского производства», — сказал Путин.