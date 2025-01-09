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Путин обсудит 9 января с членами правительства РФ запуск новых нацпроектов

9 января 2025 09:14
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Путин обсудит 9 января с членами правительства РФ запуск новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 9 января, совещание с правительством РФ, в ходе которого обсудит запуск новых национальных проектов. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Кремля.

«С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак», — указано в Telegram-канале.

Кроме того, в ходе встречи будут рассмотрены другие актуальные вопросы.

Ранее, 31 декабря 2024 года, Путин поручил, чтобы национальные проекты стали приоритетом при формировании бюджета РФ до 2030 года. Он также рекомендовал «Народному фронту» регулярно следить за тем, как реализуются данные направления, и использовать обратную связь с людьми по этим вопросам, пишут "Известия".

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