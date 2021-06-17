Путин назвал свою встречу с Байденом в Женеве конструктивной

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Владимир Путин назвал свою встречу с Джо Байденом в Женеве конструктивной. По словам президента России, в прямом и открытом разговоре не было никакой враждебности. Напротив, несмотря на расхождение по многим вопросам стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций.

Обсуждали кибербезопасность, Минские соглашения, стратегическую стабильность.

Кроме того, Россия и США договорились вернуть своих послов, ранее отозванных для консультаций, в дипмиссии в Москве и Вашингтоне.

Говоря о санкциях в отношении России, Владимир Путин отметил, что из-за них США потеряли не меньше, чем мы, передает Радио Маяк.