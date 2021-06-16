Белый дом назвал время встречи Байдена и Путина в Женеве

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Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начнется в среду в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом рабочем графике главы администрации, сообщает ТАСС.

"13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита", - отмечается в документе. Перед ней запланирована протокольная съемка.

В графике подчеркивается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 мск) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16:40 по местному времени (17:40 мск) "продолжает расширенную двустороннюю встречу" с российским президентом.

Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель. После нее он возвращается на своем самолете в Вашингтон, точное время прибытия не указано.