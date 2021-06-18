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Павел Покровский: О качестве переговоров Путина и Байдена можно легко судить по временному показателю

18 июня 2021 12:31
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Павел Покровский: О качестве переговоров Путина и Байдена можно легко судить по временному показателю

Президент России Владимир Путин провел переговоры с разговор с американским лидером Джо Байденом. На встрече обсуждались актуальные и острые вопросы в том числе по кибербезопасности, ситуации на Украине, о дипломатических отношениях между двумя странами. 

Комментирует член ОПРФ Павел Покровский: 

"Прошедшую встречу я считаю определяющей для мировой политики, и тот факт, что американский президент встретился с лидером России в числе первых говорит о многом. 

О качестве переговоров можно легко судить по временному показателю - 4 часа молчания не бывает. Политические лидеры обсудили ряд вопросов, были приняты важные решения о возвращении послов и возобновления рабочих групп, свидетельствующие о потеплении взаимоотношений двух стран. По итогам встречи состоялись две отчётные конференции, и каждый из президентов отметил ключевой тезис: они услышали друг друга, начат конструктивный диалог. А это значит, что мы вышли из тупика и политический климат на мировой арене постепенно меняется".

Владимир Путин отметил, что диалог с американским лидером был открытым и без отклонений от заданных тем, давления сторон друг на друга не было. "Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз: ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было. Да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются", - подчеркнул президент РФ.

Глава российского государства оценил встречу с американским коллегой как результативную и предметную. "По-моему, до нашей встречи президент Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счет устанавливать? Встреча была в целом результативной, она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов", - отметил Владимир Путин.

Очевидно, что впереди еще долгий путь по выстраиванию приемлемого взаимодействия и по-настоящему оценить достижения этой встречи поможет время, но на данном этапе уже достигнута главная цель - несмотря на сложные отношения, Россия и США нашли точки соприкосновения и тенденция к наращиванию конфронтации ушла. 

Теги: Байден встреча президентов Женева Павел Покровский Прямая речь/Интервью Путин

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