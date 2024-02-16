Путин назначил Рагозина заместителем директора ФССП

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Заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Алексея Рагозина 15 февраля назначил своим указом президент России Владимир Путин.

Указ размещен на официальном портале правовых актов. Этим же указом глава российского государства присвоил Алексею Рагозину специальное звание генерал-майора внутренней службы. Указ президента вступил в силу со дня подписания.

56-летний Алексей Рагозин с февраля 2021 года был замкомандующего Воздушно-десантными войсками по вооружению.

В январе 2024 года президент исключил из полномочий сотрудников Федеральной службы судебных приставов работу с юридическими лицами, пишет Смотрим.