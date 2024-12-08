Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов в воскресенье, пишет Смотрим.

Сегодня Фрейндлих отмечает свое 90-летие.

Актриса театра и кино рассказывала, что отметит юбилей в кругу родных. В интервью телеканалу "Россия" она поделилась, что ждет наступления 9 декабря, потому что беспокоится, что ее близкие сильно хлопочут в связи с организацией и празднованием юбилея. 90 лет Фрейндлих назвала "кругленькой и внушительной" цифрой.

В воскресенье телеканал "Россия-Культура" покажет в 15:05 художественный фильм "Анна и Командор" с Алисой Фрейндлих, Василием Лановым и Иннокентием Смоктуновским в главных ролях, а в 20:25 в эфире можно будет увидеть документальную ленту к юбилею артистки "Люди и страсти Алисы Фрейндлих". В авторском проекте режиссера Анатолия Малкина Фрейндлих расскажет о своем ближнем круге, родном городе, религии, а также о сыгранных и не сыгранных ролях.