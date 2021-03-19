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Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии

19 марта 2021 10:59
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Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии

По мнению Пушкова, только после этого американской стороне следует рассуждать о важности дипломатии.

«А то одно с другим никак не вяжется», — написал он в Telegram в четверг, 18 марта.

Так сенатор прокомментировал слова пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, которая заявила, что Москве и Вашингтону нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах.

17 марта Джо Байден после публикации доклада американской разведки, в котором Москву обвинили во вмешательстве в выборы США, заявил, что Россия должна «заплатить цену» за этот поступок.

По его словам, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает.

В свою очередь, Путин в ответ на обвинения американского лидера пожелал ему здоровья и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».

Кроме того, он предложил провести с Байденом открытый разговор в режиме онлайн. Однако в ходе брифинга с журналистами американский лидер не ответил на вопрос, согласится ли он на разговор с Путиным, пишут "Известия".

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

 

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