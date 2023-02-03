производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг»

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Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. Сервис «Продажи.рф» указал, что в 2022 году такой продукции появилось на прилавках магазинов больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке)», — заключили аналитики.

Отмечается, что один килограмм молока имеет объем около 970 мл.

Сервис использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года и аналогичного периода в 2021 году. «Продажи.рф» отметили тренд, но конкретные цифры не назвали.

По данным издания, РБК убедился, что действительно так начали «маскироваться» бренды «Домик в деревне», «Бежин луг» и Viola.

Ранее Минсельхоз в своем Telegram-канале заявил, что у российских предприятий сформированы достаточные запасы закваски для кисломолочной продукции, и поставки закваски в Россию продолжаются. Так в министерстве ответили на мнение предпринимателя и инвестора, основателя сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина о проблемах с закваской в России. Как ранее заявил Бачин в интервью РБК, если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, сметаны в России не будет. По его данным, в России наблюдается тотальная зависимость от закваски, которую нельзя произвести в стране, и это стратегическая продовольственная проблема страны.