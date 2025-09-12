Я нашел ошибку
Главные новости:
Всероссийский урок метрологии пройдет в России и в Самарской области
Всероссийский урок метрологии пройдет и в Самарской области
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные

Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки

12 сентября 2025 10:19
98
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки

Производители, входящие в ассоциацию "Росчайкофе" просят Минпромторг сдвинуть на пять месяцев сроки внедрения обязательной маркировки. В противном случае производители чая и кофе предупреждают о возможных сбоях в поставках, пишут "Известия".

По данным газеты, производители чая, кофе, цикория и какао просят Министерство промышленности и торговли продлить сроки внедрения обязательной маркировки "Честный знак" до конца текущего года.

Кроме того, члены "Росчайкофе" считают, что сначала маркировка должна быть введена на картонные пачки с рассыпным чаем, затем на упаковки с пакетиками для разовой заварки, а после на жестяные упаковки. Также предлагается не маркировать мелкопорционные виды упаковки весом менее 30 грамм, например, пакетики с кофе "3 в 1". На такие упаковки может не хватить мощностей оборудования для печати маркировочных кодов, указывают производители.

"Прямые затраты крупного производителя из-за введения маркировки оцениваются в среднем от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей", – пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации главе Минпромторга Антону Алиханову.

Представитель министерства в свою очередь отметил, что в ходе эксперимента по внедрению маркировки уже были найдены "оптимальные технические решения".

Эксперимент по маркировке кофе, чая и какао был проведен с 1 июня по 31 августа 2025 года. С 1 сентября текущего года производители должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". При этом переход на обязательную маркировку пройдет в несколько этапов – с 1 декабря 2025 года под нее подпадут напитки с какао, с 1 апреля 2026 года – чаи и напитки на их основе, с 1 июня следующего года – кофе и его заменители.

В ассоциацию "Росчайкофе" входят такие крупные производители, как Jacobs, "Орими Трейд" (бренды Greenfield, Tess, Jardin, "Жокей"), а также "МАЙ" (бренды "Майский" и Richard) и другие, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
95
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
146
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
106
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
388
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
462
Весь список