Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки

98

Производители, входящие в ассоциацию "Росчайкофе" просят Минпромторг сдвинуть на пять месяцев сроки внедрения обязательной маркировки. В противном случае производители чая и кофе предупреждают о возможных сбоях в поставках, пишут "Известия".

По данным газеты, производители чая, кофе, цикория и какао просят Министерство промышленности и торговли продлить сроки внедрения обязательной маркировки "Честный знак" до конца текущего года.

Кроме того, члены "Росчайкофе" считают, что сначала маркировка должна быть введена на картонные пачки с рассыпным чаем, затем на упаковки с пакетиками для разовой заварки, а после на жестяные упаковки. Также предлагается не маркировать мелкопорционные виды упаковки весом менее 30 грамм, например, пакетики с кофе "3 в 1". На такие упаковки может не хватить мощностей оборудования для печати маркировочных кодов, указывают производители.

"Прямые затраты крупного производителя из-за введения маркировки оцениваются в среднем от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей", – пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации главе Минпромторга Антону Алиханову.

Представитель министерства в свою очередь отметил, что в ходе эксперимента по внедрению маркировки уже были найдены "оптимальные технические решения".

Эксперимент по маркировке кофе, чая и какао был проведен с 1 июня по 31 августа 2025 года. С 1 сентября текущего года производители должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". При этом переход на обязательную маркировку пройдет в несколько этапов – с 1 декабря 2025 года под нее подпадут напитки с какао, с 1 апреля 2026 года – чаи и напитки на их основе, с 1 июня следующего года – кофе и его заменители.

В ассоциацию "Росчайкофе" входят такие крупные производители, как Jacobs, "Орими Трейд" (бренды Greenfield, Tess, Jardin, "Жокей"), а также "МАЙ" (бренды "Майский" и Richard) и другие, пишет Смотрим.