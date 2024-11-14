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Произошло обрушение моста Джанкой – Маслово в Республике Крым

14 ноября 2024 09:55
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произошло обрушение моста Джанкой – Маслово в Республике Крым

13 ноября произошло обрушение моста Джанкой – Маслово в Республике Крым, предположительно причиной происшествия стал проезд перегруженного грузовика, заявили в СК по региону. По информации РЕН ТВ, большегруз перевозил 30 тонн, в то время как перед въездом на мост стоял знак об ограничении движения по переправе с весом более 18 тонн.

Во время обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль, в результате происшествия пострадали два человека – водители этих транспортных средств. Спасатели деблокировали пострадавших и передали их врачам, один из них находится в тяжелом состоянии.

По информации крымского управления СК РФ, проводится проверка по факту обрушения моста. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки, заявили в пресс-службе надзорного ведомства региона, пишет Смотрим.

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму будет производиться следующие 24 часа, об этом сообщил корреспондент "Известий" Павел Лямцев.

По информации журналиста, на месте происшествия работают 43 специалиста МЧС и 16 единиц техники, которые разбирают завалы и освобождают железнодорожные пути. Ожидается, что движение поездов будет восстановлено в течение суток. Ранее сообщалось, что железнодорожные перевозки были временно приостановлены между Крымом и Запорожской областью.

Сообщается, что движение по трассе уже восстановлено, однако в регионе сохраняется опасность возникновения новых чрезвычайных ситуаций.

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