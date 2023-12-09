Продлена регистрация машин в новых регионах без ОСАГО

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Правительство России продлило разрешение на регистрацию автомобилей в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщил кабмин.

Но риск гражданской ответственности владельца транспортного средства, который проживает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должен быть застрахован на территории субъектов РФ, в которых это законодательство применяется.

Для новых субъектов был установлен переходный период до 1 января 2024 года и в это время законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Теперь переходный период продлен еще на год.

Жители новых регионов РФ смогут с 20 апреля 2023 года оформить электронный полис ОСАГО у ряда страховщиков через систему Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант".

Ранее Госдума одобрила уменьшение минимального срока заключения договора ОСАГО с года до одного месяца. Если полис нужен лишь для поездки или перегона автомобиля в другой город, то водитель должен заключить договор со страховой компанией, а затем его расторгнуть.

Согласно постановлению Конституционного суда, новые регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров и сохраняют свои названия. Переходный период для интеграции 4 новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также в систему органов государственной власти страны действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, пишщет Смотрим.