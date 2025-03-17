Продажи водки в 2025 году упали в России на 5,1%

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Розничные продажи водки в России в январе-феврале 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, сидра, медовухи) за первые два месяца 2025 года снизились на 12,2% – до 32,052 миллиона декалитров. Конкретно водки было реализовано 11,5 млн дал, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, а продажи коньяка снизились на 10,7% – до 2,1 млн дал.

Игристых вин продали на 1,4% меньше, а виноградных вин – на 1,6% больше. Наиболее резкое снижение продаж (почти в девять раз) отмечено в секторе слабоалкогольных напитков, сообщает "Интерфакс".