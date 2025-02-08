Продажи легких спиртных напитков сократились из-за повышения акциза в 2024 году

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Спрос на алкогольные коктейли по итогам прошлого года сократился в России на 27,6%. Это худший результат среди всех категорий спиртного, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты аналитической компании "Нильсен".

Падение спроса на алкогольные коктейли связано с ростом стоимости легких напитков после почти четырехкратного повышения акцизов в 2024 году: продажи сократились на 27,6% в натуральном выражении и на 4,8% в денежном в сравнении с 2023 годом. Потребители начали переходить на другие виды алкоголя, а производители отказываться от выпуска коктейлей или заменять их пивными напитками. По прогнозам "Коммерсант", если в будущем не появится популярный продукт, способный выдержать давление акциза, у формата алкогольных коктейлей нет шансов.

Отмечается, что размер акциза с мая 2024 года составляет 141 рубль за 1 литр продукции. При этом ранее ставка составляла 514 рублей за 1 лит безводного спирта или около 36 рублей за 1 л напитка крепостью 7%. По словам управляющего директора компании "Мегапак" Андрея Богачева, это привело к резкому подорожанию слабоалкогольных напитков: сейчас коктейли продаются в среднем за 200–250 рублей за банку.

"В таких условиях потребитель часто не готов приобретать коктейли", – объясняет Богачев.

В свою очередь продажи крепкого алкоголя за 2024 год показали рост. По данным "Нильсен", спрос на ром вырос на 23,3% в натуральном выражении, виски – на 18,5%, джина – на 12,8%, а текилы – на 12,3%. При этом эксперты рынка не исключают, что часть потребителей перешла и на другие виды алкоголя. Например, формат игристых вин в банках считается одним из драйверов алкогольного сегмента: за 2024 год в рознице реализовано 23,5 млн дал игристых вин, что на 8,6% больше в сравнении с 2023 годом.

Кроме того, в России отметили рост спроса на экзотический алкоголь. Так производство пива за 2024 год выросло до 788,9 млн дал, а сидра, пуаре и медовухи до 14,3 млн дал. По данным компании "Нильсен", натуральные продажи пива за прошлый год выросли на 4,5%, сидра – на 15,6%, пишет Смотрим.