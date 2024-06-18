Приложение Rutube пропало из App Store

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Из магазина App Store в России пропало приложение для просмотра видео Rutube. В GooglePlay для Android оно присутствует.

Национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

РИА Новости пытается прояснить ситуацию в компании.

В апреле из App Store пропало приложение социальной сети коротких видео Likee, при этом в Google Play оно осталось.

В Китае Apple удалила из App Store приложения-мессенджеры WhatsApp, Telegram, Signal и Line. Таким образом компания выполнила распоряжение Управления по вопросам киберпространства КНР, пишет Смотрим.