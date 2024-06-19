Президент компании "Балтика" попадет под новые санкции ЕС

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Евросоюз намерен внести в черный список более 20 физических лиц и 22 юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций против России. Одним из бизнесменов, против которого введут санкции, является президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев.

Как сообщил портал EUobserver, под ограничения Евросоюза попадут президент "Балтики" Таймураз Боллоев основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, основатель корпорации AEON Роман Троценко и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения. Теперь достичь консенсуса санкциям предстоит постпредам ЕС, сообщает "Интерфакс".