Президент компании "Балтика" попадет под новые санкции ЕС

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Врио губернатора Самарской области провел заседание антинаркотической комиссии.
Вячеслав Федорищев поручил нарастить работу по профилактике наркомании в Самарской области
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной
Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца.
В губернии утверждены правила для пунктов временного содержания безнадзорных животных
Симфонический оркестр Самарской филармонии отправляется в Санкт-Петербург
Симфонический оркестр Самарской филармонии отправляется в Санкт-Петербург
21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года.
В Самаре ограничат движение транспорта во время соревнований по велосипедному спорту
В практических действиях приняли участие более 200 военнослужащих Центрального военного  округа.
Военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области
Сотрудничество позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также обеспечить развитие предприятий на территории региона.
В Самаре состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с руководством компании "Россети Волга"
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.04
-2.01
EUR 93.3
-2.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Весь список
  • Персональные данные

Президент компании "Балтика" попадет под новые санкции ЕС

19 июня 2024 15:52
165
Президент компании "Балтика" попадет под новые санкции ЕС

Евросоюз намерен внести в черный список более 20 физических лиц и 22 юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций против России. Одним из бизнесменов, против которого введут санкции, является президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев.
Как сообщил портал EUobserver, под ограничения Евросоюза попадут президент "Балтики" Таймураз Боллоев основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, основатель корпорации AEON Роман Троценко и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения. Теперь достичь консенсуса санкциям предстоит постпредам ЕС, сообщает "Интерфакс".

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
159
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
645
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
307
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
570
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1082
Весь список