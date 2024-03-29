Предотвращен завоз в Россию шести опасных болезней

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии по итогам деятельности Роспотребнадзора за 2023 год и приоритетным задачам на 2024-2026 годы сообщила, что система санитарно-карантинного контроля на границе в прошлом году не позволила завести на территорию РФ 6 опасных инфекционных заболеваний, тем самых "сохранив здоровье наших граждан".

Голикова также отметила, что по итогам событий, с которыми пришлось работать Роспотребнадзору, от ведомства ожидают предложений по актуализации основ государственной политики в области биологической и химической безопасности.

Как сообщила вице-премьер, за 2023 год более 135 тыс. проб было выполнено 46 референсными центрами, в связи с чем были созданы электронные базы с информацией о 25 тыс. уникальных инфекционных штаммов.

Кроме того, по словам Голиковой, созданные институтами Роспотребнадзора тест-системы "востребованы и используются в 60 странах мира", пишет Смотрим.