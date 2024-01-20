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Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи

20 января 2024 10:29
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Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи

Правительство РФ выделило 490 млн рублей на организацию Года семьи, соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале правовой информации в пятницу.

"В целях реализации указа президента РФ (...) "О проведении в РФ Года семьи" выделить Минтруду РФ в 2024 году для предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на финансовое обеспечение в 2024 году мероприятий, связанных с проведением Года семьи, бюджетные ассигнования в размере 490 000 тыс. руб.", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, средства пойдут, в том числе на создание и ведение сайта Года семьи, изготовление продукции с фирменной символикой Года семьи для вручения на торжественных мероприятиях, создание медиа-контента для социальных сетей и региональных СМИ, а также создание и организацию деятельности проектного офиса Года семьи в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пишет Интерфакс.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.

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