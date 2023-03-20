Правительство повторно ввело запрет на вывоз лома драгметаллов

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Правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов на полгода – с 20 марта до 20 сентября 2023 года, сообщается в постановлении кабинета министров.

Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Запрещается "вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов". Под запрет попали и отходы, лом электротехнических и электронных изделий, "используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", пишет Смотрим.

Эти материалы остаются "существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", – отмечается в постановлении. Россияне увеличили покупку золота в несколько раз.

По оценке Минфина, этот запрет позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов и объем выпуска готовой высокотехнологичной продукции – заводы получат 2 тысячи тонн сырья за полгода. Производственные мощности отечественных аффинажных заводов не загружены на 100%. "Технологическое оснащение заводов позволяет перерабатывать лом и отходы драгоценных металлов на территории РФ, аффинажные предприятия заинтересованы в привлечении такого сырья в производстве драгоценных металлов", – отметили в Минфине.

Фото: pxhere.com