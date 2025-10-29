Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы

109

Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства (в режиме ВКС).

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, а должно быть больше», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что в странах, где этот показатель выше, продолжительность жизни больше, поскольку от сбалансированного питания зависит здоровье населения, пишут "Известия".

Ранее, 24 октября, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Россия будет наращивать рыботорговлю с Азией, Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. В настоящее время РФ сохраняет место в пятерке ведущих рыболовных держав.

Правительство России 20 октября сообщило, что включило рыбную продукцию в перечень товаров, для которых будет проводиться мониторинг цен на основе биржевых данных. Это касается таких промысловых видов рыб, как сельдь, минтай, скумбрия, пикша и треска, а также лососевых, включая кету, горбушу и нерку.