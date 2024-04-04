Поставки бананов в Россию выросли на 10%

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Поставки бананов в РФ выросли на 10%, рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Так, на 31 марта с начала 2024 года в РФ ввезли 424,4 тыс. т продукции, что почти в 1,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было поставлено 394,3 тыс. т бананов, отметили в службе.

Там добавили, что, по данным ФГИС «Аргус-Фито», в 2023 году в Россию импортировали 1,3 млн т бананов, пишут "Известия".

«Россельхознадзор не фиксирует проблем в поставках бананов в Россию из-за рубежа. Служба не вводила никаких ограничений на ввоз этой продукции. Отгрузки осуществляются стабильно, отмечается увеличение», — пояснили в ведомстве.

В крупных торговых сетях нет перебоев с поставками бананов, у компаний достаточно запасов этой продукции, заметил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«У ритейлеров действуют долгосрочные контракты с поставщиками, в рамках которых партнеры выполняют все обязательства по поставкам в срок и в прежних объемах. Предпосылок для нехватки бананов на рынке нет, как и поводов для волнения у потребителей», — отметил эксперт.

Все поставки бананов приходят по графику и в необходимом объеме, сказали изданию в пресс-службе Metro. Там не фиксируют перебоев. Бананы в торговые центры компании поступают из Эквадора, заметили в службе.