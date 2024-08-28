Популярность VPN в России выросла на фоне замедления работы YouTube

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Эксперты отмечают рост популярности VPN-сервисов в России на фоне сбоев в работе американского видеохостинга YouTube. При этом сами по себе эти сервисы все еще скрывают большое количество угроз, напомнили в Госдуме.

По данным платформы анализа данных о мобильных приложениях Data.ai, с которыми ознакомился Forbes, среди самых скачиваемых приложений в России сейчас лидируют VPN-сервисы. Так, в магазине Google Play с 18 по 24 августа включительно VPN заняли первое, второе, пятое и шестое место из первой десятки самых популярных для скачивания приложений.

В магазине приложений для iOS App Store для смартфонов и планшетов за тот же период пять позиций в первой шестерке занимают VPN-сервисы. В AppStore для ноутбуков и рабочих станций Apple среди первой десятки наиболее популярных приложений — семь VPN.

Генеральный директор телекоммуникационной компании «Комфортел» Дмитрий Петров, слова которого приводит Forbes, также рассказал, что с начала августа оператор наблюдает в своих сетях прирост VPN-трафика в несколько раз, выделяя его с помощью анализа характера распределения трафика по портам.

Рост популярности VPN отчасти связан с попытками россиян удержать доступ к американскому видеохостингу YouTube, замедление работы которого началось как раз примерно с августа, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Социологические опросы уже показывают, что примерно треть наших граждан готовы подключать VPN-сервисы, лишь бы не потерять доступ к YouTube. Я думаю, что такой настрой – история временная, людям просто тяжело расставаться с привычным. При этом сами же пользователи уже отмечают, что в нашей стране есть большое количество альтернатив YouTube - помимо Rutube и VK, ими могут быть также Telegram, «Дзен», «Одноклассники», Yappy и Nuum. Перейти туда – значительно легче, чем подвергать себя рискам, связанным с установкой VPN», - считает депутат.

VPN-сервисы, несмотря на их популярность, могут представлять серьезную опасность для пользователей, напомнил Немкин. «Во-первых, не все VPN-сервисы обеспечивают должный уровень безопасности и конфиденциальности. Некоторые из них могут вести журналы активности пользователей, что делает их уязвимыми перед утечками данных. Если VPN-сервис сохраняет такие журналы, и они попадают в чужие руки, это может привести к раскрытию личной информации и утрате анонимности. Кроме того, использование бесплатных VPN-сервисов может быть особенно рискованным. Часто такие сервисы монетизируют свою деятельность за счет продажи данных пользователей рекламодателям или третьим лицам. Это может включать в себя передачу данных о посещенных сайтах, IP-адресах и других конфиденциальных сведениях. Бесплатные VPN также могут быть менее защищены от кибератак, что делает их более уязвимыми перед злоумышленниками», - отметил депутат.

Наконец, VPN-сервисы могут использоваться злоумышленниками для проведения атак или распространения вредоносного ПО, добавил Немкин. Некоторые VPN могут предлагать свои услуги в обмен на установку программного обеспечения, которое содержит вирусы или трояны. «Пользователи, устанавливая такие программы, рискуют заразить свои устройства и потерять контроль над ними, что может привести к серьезным последствиям, включая кражу данных, шпионаж или финансовые потери», - предупредил парламентарий.