Попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13%

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Средний чек посетителя кинотеатра в России в первом полугодии 2024 года составляет 726 рублей — это на 12% выше, чем за аналогичный период 2023-го, и на 20% по сравнению с 2022 годом. Данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Отчасти на этом сказался и средний чек попкорна — 331 рубль, что на 13% выше, чем в 2023 году, и на 17% — чем в 2022-м. Подорожание продукта подтверждают и представители кинотеатральных сетей, пишут "Известия".

«Повышение цен, первое с 2021 года, произошло только в этом году и находится в диапазоне 10–12%, что значительно ниже роста себестоимости ингредиентов. На популярности попкорна у наших зрителей это не сказывается, продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе, благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов. Самый популярный попкорн — карамельный. Его доля в продажах занимает более 30%», — утверждает вице-президент сети «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова.

Раньше, добавила она, зерно в основном везли из Франции, а оборудование из Америки. Сейчас же всё это импортозамещают. Доля российского зерна на рынке за последние годы заметно выросла, отмечает и вице-президент компании «Деловая Русь» (поставщик зерна для попкорна в кинотеатры РФ) Искандер Аминов. По его словам, сегодня она доходит до 75%.