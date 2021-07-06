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Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями на юго-западе Крыма

6 июля 2021 20:56
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В результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони.

Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, передает РИА Новости.

"В Бахчисарайском районе подтоплены поля, где выращивается земляника садовая (клубника - ред.). На одном сельхозпредприятии подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 16,6 миллиона рублей, на втором - 1,5 гектара, ущерб - 1,6 миллиона рублей", - сказал журналистам Рюмшин.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони, из них 0,5 гектара погибло, ущерб составил 2,8 миллиона рублей, а также один гектар лаванды, ущерб оценивается в 5 миллионов рублей.

 

Фото:   pixabay

Теги: затоплены Крым лаванды поля клубники

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