Я нашел ошибку
Главные новости:
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года

20 июля 2021 09:14
170
Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Об этом он сообщил на странице в Facebook в понедельник, 20 июля.

В своем посте он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам», чтобы поздравить их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа). Политик выразил надежду на то, что уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.

«И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал Порошенко.

10 июля вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она депортирует оттуда 500 тыс. россиян, попавших на полуостров с 2014 года. По его словам, в Киеве есть разные точки зрения насчет российских граждан в Крыму. Себя же политик назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение», пишут "Известия".

Фото: Википедия

Теги: Крым Порошенко

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Крыму
17 июля 2021, 15:04
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Крыму
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1154
В результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони.
06 июля 2021, 20:56
Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями на юго-западе Крыма
В результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони. В стране
827
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
05 июля 2021, 10:44
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
Комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов. Происшествия
455
В центре внимания
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
20 июля 2021  10:13
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
111
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
19 июля 2021  22:15
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
879
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
19 июля 2021  22:04
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
569
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
469
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
469
Весь список