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Полной остановки импорта вина из стран Евросоюза в ближайшее время не ожидается, сообщила директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По её словам, причиной могут стать только ответные меры России на недружественные действия других стран. В любом другом случае поставки продолжатся. Российские импортеры и торговые сети меняют схемы работы, логистические маршруты, но обеспечивают наличие товара на полках, сообщает Радио Маяк.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе российскому виноделию предстоит заместить существенный объем импортного вина, отметила Буняева.