Погиб адвокат маньяка Чикатило

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Адвокат по назначению маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском.

Об этом рассказала ТАСС бывшая коллега адвоката, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольга Бухановская.

"В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока неизвестны", – сказала собеседница агентства.

Бухановская отметила, что трагедия произошла, когда Хабибулин возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону.

Марат Хабибулин представлял в суде интересы Чикатило, совершившего в 1978-1990 годах свыше 50 убийств. В феврале 1994-го серийного убийцу расстреляли в новочеркасской тюрьме.