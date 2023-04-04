Я нашел ошибку
Главные новости:
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Илья Резник отмечает 85-летие
Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные

Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие

4 апреля 2023 12:24
82
Илья Резник отмечает 85-летие

Поэту, автору текстов популярных эстрадных хитов Илье Резнику 4 апреля исполняется 85. Он написал более трех тысяч песен, композиции на слова Резника звучат более чем в 40 художественных фильмах и более 20 раз признавались "Песнями года". 

Первая песня на его стихи, "Золушка", прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной. 

Песня, написанная для детского фильма "Звездное лето" режиссера Левона Григоряна, дала начало плодотворному союзу Пугачевой и Резника. Скоро к нему присоединится Раймонд Паулс, и у певицы начнется один из главных творческих периодов в карьере. В репертуаре Пугачевой – более 70 песен на слова Ильи Резника.

Илья Резник является автором текстов многих популярных эстрадных песен на музыку разных композиторов, известных в исполнении Эдиты Пьехи, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Евгения Мартынова, Ирины Понаровской, Владимира Преснякова и многих других, пишет Смотрим.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
81
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
69
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
136
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
132
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1122
Весь список