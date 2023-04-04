Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие

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Поэту, автору текстов популярных эстрадных хитов Илье Резнику 4 апреля исполняется 85. Он написал более трех тысяч песен, композиции на слова Резника звучат более чем в 40 художественных фильмах и более 20 раз признавались "Песнями года".

Первая песня на его стихи, "Золушка", прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной.

Песня, написанная для детского фильма "Звездное лето" режиссера Левона Григоряна, дала начало плодотворному союзу Пугачевой и Резника. Скоро к нему присоединится Раймонд Паулс, и у певицы начнется один из главных творческих периодов в карьере. В репертуаре Пугачевой – более 70 песен на слова Ильи Резника.

Илья Резник является автором текстов многих популярных эстрадных песен на музыку разных композиторов, известных в исполнении Эдиты Пьехи, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Евгения Мартынова, Ирины Понаровской, Владимира Преснякова и многих других, пишет Смотрим.