Почту России оштрафовали на 100 млн рублей

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Мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района Москвы 14 июня назначила «Почте России» штраф в размере 100 млн рублей по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП). Соответствующее постановление есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что решение вынесено судом в рамках претензий Счетной палаты РФ во главе с Борисом Ковальчуком за нарушение договора с Минцифры о ремонте почтовых отделений.

Согласно документу, в 2021 году почтовый оператор по договору с Минцифры получил 5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на «модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях».

Ожидалось, что до конца 2022 года будут отремонтированы не менее 1 195 вышеперечисленных объектов. Однако в 279 отделениях почтовой связи работы не были выполнены в срок.

В документе также отмечается, что, если штраф не будет уплачен в установленный срок, «постановление будет обращено к исполнению в принудительном порядке».