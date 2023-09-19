Почта России запустила новый трансграничный маршрут из Монголии

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Почта России и почтовый оператор АО «Монгол Шуудан» открыли новый наземный маршрут по доставке международных отправлений из Монголии в Екатеринбург. Это поможет увеличить почтовый обмен между двумя странами, а также снизить стоимость расходов по доставке почты.

Почта России разработала и запустила мультимодальный маршрут из Монголии, включающий железнодорожные и автомобильные перевозки. Его конечная точка – место международного почтового обмена (ММПО) в Екатеринбурге. В ММПО обрабатывают почту для всех жителей России, а также почтовый экспорт в Монголию.

Екатеринбург входит в пятёрку крупных логистических центров страны по объёмам принятых международных почтовых отправлений. С начала года через почтово-таможенный пункт в Екатеринбурге прошло более 2 900 тонн международных заказов из Китая, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ММПО в Екатеринбурге открыли 10 лет назад. Это был первый объект на Урале, способный обрабатывать международную почту. Сотрудники Почты и центральной почтовой таможни круглосуточно принимают и досматривают международную почту. После прохождения таможенных процедур международная почта в течение 24 часов уходит на маршруты доставки.

«Мы постоянно отслеживаем не только нагрузку на нашу инфраструктуру, но и потенциальные маршруты, которые помогут ускорить доставку или повысить эффективность логистики. Для этого мы используем дополнительные модальности, привлекаем к перевозке отправлений новых партнеров. Основная задача Почты – сделать так, чтобы наша доставка как магистральная, так и локальная отвечали ожиданиям клиентов», – отметил руководитель дирекции по развитию железнодорожных и контейнерных перевозок Юрий Юрьев.