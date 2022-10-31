План движения судов в Черном море согласовали без участия России

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Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов по коридору в Черном море 31 октября в рамках зерновой сделки без участия России. Уточненные данные привела Всемирная организация, передает ТАСС.

Изначально Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил о согласовании движения 14 судов. Согласно принятому решению, по морскому гуманитарному коридору должны пройти 12 идущих из Украины судов и два — прибывающих. Отмечалось, что делегация ООН проинформировала Россию о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ.

Как заявил источник в российском МИД, решения по зерновой сделке, принятые без участия Москвы, ни к чему не обязывают. В то же время Россия продолжит диалог по вопросам сделки с Турцией и ООН, добавили в СКЦ.

Работу СКЦ координируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом, а также подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора, пишет Лента.