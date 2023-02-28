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Пивовары предупредили о риске остановки заводов

28 февраля 2023 13:25
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Пивовары предупредили о риске остановки заводов

Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет пивоваренные компании AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Россия) просит пересмотреть требования к ведению реестра производителей пива и пивных напитков.

АПП видит в требованиях риски остановки заводов, отмечено в письме АПП на имя главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина.

Предложения по ведению реестра мощностей производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи содержатся в поправках к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Законопроект прошел в Госдуме первое чтение.

"Положения законопроекта вызывают озабоченность участников АПП, поскольку могут повлечь за собой потенциальные риски остановки заводов на длительный срок, что является критичным для производства пива", – считает АПП.

В частности, одним из оснований для приостановки работы производителей пива является несоответствие расчета производственной мощности порядку, который утвержден РАР. При этом порядок "не вполне отвечает реалиям современного производства пива и нуждается в пересмотре", подчеркивает АПП.

РАР предлагает использовать для расчета мощности минимально допустимый срок (18 суток), но многие сорта пива имеют сроки дображивания менее 18 суток, а "установленные порядком сроки технологических операций не учитывают специфики пивоваренного производства", указывает АПП.

"Так, на рынке востребовано пиво с экстрактивностью менее 8%, соответственно, с невысоким содержанием спирта. При производстве данных сортов пива для достижения требуемых значений спирта, физколлоидной стабилизации пива требуется меньше 18 дней", – уточняет АПП.

В связи с этим АПП предлагает снизить нормативы по срокам дображивания, обсудить продолжительность технологических операций, а также исключать производителей из реестра только в случае, если превышение мощностей связано с использованием неучтенного оборудования, пишет Смотрим.

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