Песков заявил о готовности Москвы обсуждать зерновую сделку

62

Россия сохраняет позицию по обсуждению зерновой сделки. Об этом 18 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно, беднейшие страны Африки получили от зерновой сделки меньше всех. И, конечно, Россия свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Мы готовимся и ждем, когда будет возможность всю эту проблематику обсудить», — ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли Россия поддержать нуждающиеся страны, пишут "Известия".