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Песков: РФ нужны мигранты в связи с напряженной демографической ситуацией

22 ноября 2024 09:38
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Песков: РФ нужны мигранты в связи с напряженной демографической ситуацией

Россия нуждается в рабочей силе из других стран для своего активного развития в условиях сложной демографической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, в России приветствуют приезд рабочей силы из-за рубежа, которая необходима для динамичного развития страны.

Ранее Песков заявил, что в России нужно регламентировать трудовую миграцию. Он подчеркнул, что такая мера поможет застраховать граждан от преступности среди мигрантов.

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