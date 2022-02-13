Песков рассказал, как Россия должна общаться с Западом

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Россия ищет возможности для любого сотрудничества со всеми странами Запада, включая США и Европу, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью агентству РИА Новости. При этом он считает, что партнерство Москвы и Вашингтона должно проходить по линии безопасности, а также в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Сложности в отношениях, которые установились в последнее время, мешают развитию нашей страны, но "насильно мил не будешь", – отметил Песков. Россия, по его словам, ищет возможности для взаимодействия там, где есть взаимность. Поэтому дефицит сотрудничества с Западом компенсируется хорошими отношениями с Китаем и другими партнерами на Востоке. Это – нормальная практика, -считает представитель Кремля.