Песков пояснил сообщения о запрете iPhone для чиновников

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Российским чиновникам не запрещали использовать iPhone в личных целях. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения СМИ о введении подобного запрета.

Песков пояснил, что в служебных целях любые смартфоны – будь то iPhone или аппараты на платформе Android – использовать и так запрещено, пишет Смотрим.

"Естественно, что в служебных целях они не используются. И категорированные переговоры, категорированные материалы не пересылаются из смартфонов", – сказал пресс-секретарь.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что для сотрудников администрации президента якобы был введен запрет на использование мобильных телефонов компании Apple.