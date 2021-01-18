Песков о Навальном: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе»

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Навальный был задержан в столичном аэропорту “Шереметьево”, во время прохождения паспортного контроля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вечером прилетел в Москву из Германии.

Навальный был задержан в столичном аэропорту “Шереметьево” во время прохождения паспортного контроля сразу после прилета из Берлина. Как сообщается на сайте издание “Подъем”, к нему не пропустили адвокатов, а сотрудники полиции не стали объяснять причин его задержания.

Дмитрий Песков заявил журналистам, что не в курсе этих событий, и предположил, что Алексея Навального задержали в Германии.

Представители ФСИН пояснили, что Навальный находится в розыске в связи “с многократными нарушениями испытательного срока”. Сотрудники ведомства уточнили, что оппозиционер будет задержан, пока суд не изберет ему меру пресечения.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании сотрудниками полиции сторонников российского оппозиционера и журналистов. Некоторых задержанных отпускали сразу после проверки документов, пишет anews.com.