Песков не подтвердил и не опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные The New York Post о разговоре президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам», — ответил он на вопрос «Известий».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на фоне множественности этих коммуникаций может быть не в курсе каких-то контактов.

Ранее в этот день издание The New Post со ссылкой на американского президента сообщило, что он провел разговор с Путиным. При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, сколько раз он общался с российским лидером.