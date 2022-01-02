Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января

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Новый год принесет и некоторые законодательные изменения. Вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать слишком много кредитов. А счетчики электроэнергии теперь будут только умными. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда увеличивается с 12 792 до 13 890 рублей. Авторы законопроекта предлагали планку пониже, однако глава государства внес поправку. Ее и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024-й.

Как отмечал Владимир Путин, увеличение МРОТ "повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики". И рассчитывается этот параметр по‑новому — 42 процента медианной зарплаты (у одних доход выше этого показателя, у других — ниже).

А поскольку МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, он увеличится на 8,6 процента — до 12 654 рублей.

На это из федерального бюджета в 2022-м выделят 30 миллиардов. К МРОТ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, за больничный. В прошлом году был максимум 2434,25 рубля в день, теперь на 140 больше.

Больничный и пособия

С января больничные листы оформляют в электронном виде. Работодателю достаточно, чтобы сотрудник просто сообщил номер документа.

Страхователь, в свою очередь, отправляет в Фонд социального страхования в трехдневный срок (сейчас пять дней) реестр с заполненным листом нетрудоспособности. Указывает стаж, средний заработок и реквизиты карты. При этом можно ничего не распечатывать.

С февраля вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимум — 31 282 рубля (сейчас 29 600). Минимум — 7493 (пока 7083).

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 5,8 процента — до 19 981 рубля. Выплата положена всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Максимальное пособие по безработице достигнет 12 792 рублей (в 2021 году — 12 130). Столько полагается в первые три месяца после подачи заявления, в следующие три — по пять тысяч рублей. Нижняя планка — полторы тысячи: для тех, кто ищет работу впервые или трудился лишь 26 недель в течение последнего года. Работники, уволенные по собственной вине, и те, у кого нет сведений о трудовой деятельности и среднем заработке, тоже получат по минимуму.

Выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам перечислят автоматически — без заявления, на основании электронного больничного листа. Фонд социального страхования будет переводить средства напрямую.

Пенсии и маткапитал

В 2022-м социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, а страховые — на 5,9. Средняя страховая пенсия для неработающих пожилых россиян в наступившем году — 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021-м с учетом индексации — 17 541.

Пенсия по старости складывается из фиксированной и страховой частей. Первая не зависит от стажа и ежегодно индексируется. Вторая учитывает продолжительность стажа и зарплаты. С 2002-го основными при ее расчете стали страховые взносы, а не стаж. Именно к этому чаще всего возникают вопросы.

Фиксированная часть пенсии после индексации с 1 января — 6 401 рубль 10 копеек (было 6 044 рубля 48 копеек).

Одно из ключевых нововведений касается выплат по судебным листам. Задерживать их теперь запрещено, если пенсионера признали банкротом.

Еще важный момент: если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, на нее смогут претендовать его наследники.

Для этого необходимо направить заявление в ПФР. Получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно заберут накопительную часть.

Кроме того, ПФР изменит порядок начисления сельской надбавки. Этим правом обладают пенсионеры, отработавшие за пределами городов 30 и более лет. Сегодня таких 900 тысяч. Раньше им надо было оставаться в селе, отныне это необязательно. Сельская надбавка — 25 процентов от фиксированной части страховой пенсии. Это 1,5 тысячи рублей в месяц, после индексации — на сотню больше.

Материнский капитал тоже вырастет — проиндексируют с 1 февраля на реальную инфляцию. На первого ребенка (в случае рождения или усыновления) государство выделит 503,2 тысячи рублей (вместо прежних 483,8) и 665 тысяч (ранее 639,4) — на второго и последующих.

Скорее всего, решат и такую коллизию: сейчас, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, маткапитал не получить. Однако по постановлению Конституционного суда Минтруд разработал поправки в законодательство.

Тарифы ЖКХ и жилье

Подорожание коммунальных услуг не должно выйти за рамки инфляции. Тарифы на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора, как и всегда, скорректируют с середины года.

Предельный индекс для каждого региона свой. Больше всего платежи увеличатся в Чечне — на 6,5 процента и Санкт-Петербурге — 6,3. В Крыму, Севастополе и Татарстане — на 6,2.

В Москве, Дагестане и Якутии — шесть процентов. Минимум — в Свердловской области: 2,9. В Марий Эл — 3,2, на Чукотке — 3,3. В остальных российских регионах — от 3,4 до 5,4.

С января энергетики обязаны ставить в жилищах исключительно умные счетчики, которые сами передают данные. Потребители за это не платят напрямую, но замена счетчиков все же отразится на тарифах.

Кредиты и цифровой рубль

Банк России с нового года получил право количественно ограничивать выдачу потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Исключения — ипотека, кредиты предпринимателям и автокредиты. Регулятор сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских займов.

Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, это нужно для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках". Для банков лимиты определят с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО — категории потребительского займа и его суммы.

При этом регулятор сможет оштрафовать нарушителя или запретить ему некоторые операции.

В финансовый оборот вводят цифровой рубль, эмитентом которого выступит ЦБ. В январе начинается первый этап тестирования. Это дополнит существующие наличный и безналичные способы оплаты. Новая платежная инфраструктура — один из ключевых проектов Банка России — внесена в стратегию развития финансового рынка до 2030-го.

Регулятор планирует подключить к этому посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании). Россияне смогут зачислять цифровые рубли в электронные кошельки и пользоваться ими как онлайн, так и офлайн.