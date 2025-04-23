Панда Катюша начала жить отдельно от мамы в Московском зоопарке

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Любимица публики, панда Катюша из Московского зоопарка, начала самостоятельную жизнь, отделившись от своей мамы Диндин. Такое решение было принято из-за проявления у Диндин признаков борьбы за территорию.

Катюше, первой панде, рожденной в России, 24 апреля исполнится год и восемь месяцев. Сейчас мама и дочка по очереди гуляют в уличном вольере, однако попытки соединить их вместе пока не увенчались успехом. Диндин стала проявлять первые признаки борьбы за территорию, рыча и прогоняя Катюшу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша. Зоологи связались с китайскими специалистами и было принято решение разделить панд, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Несмотря на адаптационный период специалисты зоопарка считают, что Катюша готова к самостоятельной жизни и внимательно следят за ее состоянием, консультируясь с китайскими коллегами, пишет Смотрим.