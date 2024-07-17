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Ozon запустил продажи российских самолетов

17 июля 2024 10:55
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Ozon запустил продажи российских самолетов

Ozon запустил продажи легкомоторных самолетов российского производства, пишет iphones.ru.

В маркетплейсе есть пять СП-30 Первого ОКБ (Таганрог) стоимостью 9,7-10,2 млн рублей. Также был заявлен один двухместный самолет-амфибия Borey (Borey Aircraft, Самара) за 15 млн рублей, но его уже нет в продаже.

Принцип покупки следующий: клиент оплачивает заказ и выбирает место и время доставки. После заключения договора купли-продажи продавец самолета подает документы на передачу права собственности в Росавиацию, затем самолет доставляется в указанное место.

Доставка стоит 200 тысяч рублей. Перед покупкой необходимо заранее договориться с аэродромом для базирования самолета.

Ежегодно в Таганроге производится 12–15 СП-30. При наличии спроса на предприятии готовы увеличить выпуск до 48 самолетов в год.

Эксперты считают, что самолеты в основном будут покупать для авиахимработ, а массового спроса от частных покупателей ожидать не стоит, пишет Коммерсантъ.

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