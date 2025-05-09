Онлайн-шествие "Бессмертного полка" начнется в 12:00 по всей стране

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Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате начнется во всех регионах Российской Федерации в 12:00 по местному времени, при этом трансляцию онлайн-шествия можно будет увидеть и позднее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России".

"В 12:00 по местному времени начнется "Бессмертный полк" онлайн, где распределенные по 15 родам войск и группе тружеников тыла портреты ветеранов предстанут перед потомками. Трансляцию онлайн-шествия вы можете увидеть 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru, она будет доступна и позднее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портреты героев можно будет встретить "в социальных сетях, на одежде, личном транспорте, специальной технике, автопарке силовых ведомств, на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов, в школах, детских садах и даже на передовой". "Бессмертный полк" позволяет каждому почтить память героев в любом формате", - сказали в пресс-службе.

Акция "Бессмертный полк" в 2025 году проводится в смешанном формате. Во многих регионах по решению властей пройдут и очные шествия, в связи с этим организаторы акции просят участников быть особо внимательными. "Мы призываем всех участников внимательно изучить правила поведения на шествии, перечень предметов, запрещенных к проносу, сохранять бдительность и следовать порядку, установленному сотрудниками органов правопорядка. Узнать о том, будет ли проводиться шествие, о времени его начала и маршруте его следования в вашем населенном пункте вы можете на официальных интернет-ресурсах администрации вашего региона или муниципального образования", - говорится в сообщении.