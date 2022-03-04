Омбудсмен Москалькова: приостановка членства в СЕ не приведет к возвращению смертной казни

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Пожизненное заключение — адекватная мера наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".

"За 20 лет с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь", - сообщила Москалькова.

Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.