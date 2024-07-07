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Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом

7 июля 2024 12:25
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Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом

Окончание выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ, которую посетили более 18 млн человек, отметили масштабным концертом. Мероприятие прошло 6 июля.

Участие в концерте принимали Олег Газманов, SHAMAN, Григорий Лепс, ST, Алексей Воробьев и другие. Зрители рассказали, что музыкальное действие им очень понравилось, отметив потрясающую атмосферу.

На выставке-форуме были представлены все 89 регионов с их национальными традициями, культурой, а в самый загруженный ее день было почти 200 тыс. человек, пишут "Известия". 

Посещали мероприятие и иностранные гости из более чем 120 стран. Это и туристы, и иностранные журналисты, и официальные делегации. Больше всего приезжали из КНДР, Белоруссии, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Сербии, Казахстана, Бразилии.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест в мире.

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