Около 330 млн рублей направят на развитие рыбной отрасли

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Рыбохозяйственный комплекс России в 2023 году получит около трети миллиарда рублей на развитие, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Деньги из резервного фонда правительства направляются и на проведение ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов.

Кроме этого, деньги получит Всероссийский научно-исследовательский институту рыбного хозяйства и океанографии для финансирования морских экспедиций по исследованию запасов лососёвых на Дальнем Востоке и пелагических рыб в Балтийском море.

Летом 2022 года президент России Владимир Путин назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов страны. Путин заявил, что рыбохозяйственный комплекс относится к важнейшим, ключевым отраслям экономики и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие многих регионов, обеспечение продовольственной безопасности страны. Он выразил уверенность в том, что рыбохозяйственный комплекс, несмотря на внешние ограничения, будет развиваться, в том числе при помощи государственной поддержки, пишет Смотрим.