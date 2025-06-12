Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти столкнулись две велосипедистки
В Тольятти столкнулись две велосипедистки
Самарчанка откликнулась на объявление о продаже газоблоков и стала жертвой мошенника
Самарчанка откликнулась на объявление о продаже газоблоков и стала жертвой мошенника
Объявлен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение»
Объявлен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение»
Самарцы рассказали, где чаще всего оставляют чаевые
Самарцы рассказали, где чаще всего оставляют чаевые
Самарскую область отругали за наносимый Волге вред
Самарскую область отругали за наносимый Волге вред
Мемориальную доску Герою Социалистического Труда Парфирию Теплякову установили в Самаре
Мемориальную доску Герою Социалистического Труда Парфирию Теплякову установили в Самаре
В Красноярском районе двое воров убежали с чужой газонокосилкой
В Красноярском районе двое воров убежали с чужой газонокосилкой
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные

Объявлен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение»

12 июня 2025 11:39
105
Объявлен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение»

Оглашен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе конкурса.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР», — следует из сообщения.

«Интервидение» – это не просто конкурс, это современная форма гуманитарного сотрудничества. Через музыку — а это понятный всем язык — мы демонстрируем многообразие культур, наше взаимное уважение, дань самобытности и национальным традициям, духовно-нравственным устоям и ценностям, нацеленность на равноправное сотрудничество во имя добра и мира», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года в Live Arena в Москве, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
108
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
722
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
392
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
315
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
288
Весь список