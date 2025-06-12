Объявлен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение»

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Оглашен полный список стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе конкурса.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР», — следует из сообщения.

«Интервидение» – это не просто конкурс, это современная форма гуманитарного сотрудничества. Через музыку — а это понятный всем язык — мы демонстрируем многообразие культур, наше взаимное уважение, дань самобытности и национальным традициям, духовно-нравственным устоям и ценностям, нацеленность на равноправное сотрудничество во имя добра и мира», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года в Live Arena в Москве, пишут "Известия".