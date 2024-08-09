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Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера. Об этом 9 августа сообщили в МЧС РФ.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 6 августа, ВСУ силами около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. По последним данным, погибли четыре мирных жителя, еще 31 пострадал, в том числе шестеро детей. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты. С 7 августа в области действует режим ЧС.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи жителям, пишут "Известия".