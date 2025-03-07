Объем производства водки в январе-феврале 2025 года в России упал на 26,3%

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За январь—февраль 2025 года в России объем производства водки составил 7,6 млн декалитров, что стало самым низким показателем за этот период с 2017 года (включительно). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), поступивших в «РБК Вино», а также из данных статистики ЕМИСС. Сокращение производства по сравнению с 2024 годом составило 26,3%.

До сих пор минимальный объем производства водки был зафиксирован в тот же период 2021 года — 9 млн дал.

Как отметил в комментарии «РБК Вино» президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, на такие показатели производства водки в России могли повлиять несколько факторов. «Традиционно январь был пустым месяцем, в который мало всего производили. Кроме того, выросли акцизы и минимальная розничная цена на бутылку водки. Все же повышение цены было серьезным — сразу на 50 рублей. Кроме того, регионами ведется достаточно активная антиалкогольная кампания», — отметил он.

В целом объем производства алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь—февраль 2025 года сократился на 25,6%. Если в 2024 году он составлял 26,8 млн дал, то за аналогичный период текущего года равняется 19,9 млн дал. Этот показатель также стал минимальным за первые два месяца с 2017 года.

Сильнее всего просели показатели в категориях слабоалкогольной продукции — на 92,1% до 211,2 тыс. дал, в виноградосодержащих напитках с этиловым спиртом (- 89,7% до 1,2 млн дал) и в плодовой алкогольной продукции (-87,9% до 241,2 тыс. дал). Это связано с перераспределением напитков из этих категорий в другой раздел статистики — бродильные напитки. Из-за повышения акцизов производители стали иначе маркировать свою продукцию.

Категория спиртных напитков крепостью выше 9% просела в январе-феврале 2025 года на 23,4%. Помимо водки упали объемы производства коньяка (-18,3%), ликеро-водочных изделий (-14,8%), а также в категории «другие спиртные напитки», куда входят ром, виски, джин, соджу и тд. (-21,2%).

Двумя категориями, которые показали рост объемов производства в январе-феврале 2025 года, стали тихие и игристые виноградные вина. Первые прибавили 14,8% до показателей в 5,1 млн дал, вторые — 16,1% до 2,4 млн дал.

По итогам 2024 года в России снизилось общее производство алкогольной продукции. Снижение этот показатель демонстрировал третий год подряд. Так, в 2022 году объем производства равнялся 199,5 млн дал, в 2023 году - 191,6 млн дал, а в 2024 году оказался на уровне 188,1 млн дал.