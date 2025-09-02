Я нашел ошибку
Главные новости:
новый закон ограничит продажу излишка урожая дачников
Новый закон ограничит продажу излишка урожая дачников
Это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.
Продолжительность жизни россиян к 2035 году должна вырасти до 81 года и выше
Ему было 90 лет.
Умер художник-аниматор «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита» Радна Сахалтуев
Сегодня, 1 сентября, 25 лет исполняется Государственному совету Российской Федерации.
Вячеслав Федорищев: "Комиссии Госсовета играют ключевую роль в разработке и реализации нацпроектов"
Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства.
Эксперт:  сон с телефоном под подушкой таит в себе потенциальные риски
Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Новый закон ограничит продажу излишка урожая дачников

2 сентября 2025 09:09
73
новый закон ограничит продажу излишка урожая дачников

Закон, вступающий в силу с 1 сентября, закрепил ограничения на коммерческое использование дачного земельного участка и порядок продажи излишков урожая. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет Смотрим.

Так, дачники могут выращивать овощи и фрукты, в том числе для продажи, если участок не превышает 50 соток и там не привлекаются наемные работники. Кроме того, запрещается использование дачных участков для хостелов, складов, мастерских и автомоек.

"За использование земли не по назначению дачникам грозит штраф от 10 тыс. рублей до 1% от кадастровой стоимости участка. Для юридических лиц штрафы выше — от 100 тыс. рублей и до 2% кадастровой стоимости", – приводит слова Хаминского Life.ru.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в августе заявила, что данные ограничения представляют собой поправки в уже существующий закон о садоводстве. Она напомнила, что запрет на предпринимательскую деятельность на дачах и огородах действует с начала 2019 года.

