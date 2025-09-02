новый закон ограничит продажу излишка урожая дачников

73

Закон, вступающий в силу с 1 сентября, закрепил ограничения на коммерческое использование дачного земельного участка и порядок продажи излишков урожая. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет Смотрим.

Так, дачники могут выращивать овощи и фрукты, в том числе для продажи, если участок не превышает 50 соток и там не привлекаются наемные работники. Кроме того, запрещается использование дачных участков для хостелов, складов, мастерских и автомоек.

"За использование земли не по назначению дачникам грозит штраф от 10 тыс. рублей до 1% от кадастровой стоимости участка. Для юридических лиц штрафы выше — от 100 тыс. рублей и до 2% кадастровой стоимости", – приводит слова Хаминского Life.ru.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в августе заявила, что данные ограничения представляют собой поправки в уже существующий закон о садоводстве. Она напомнила, что запрет на предпринимательскую деятельность на дачах и огородах действует с начала 2019 года.