Новые китайские бренды Lepas и Icar могут появиться на рынке России

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Два китайских производителя авто рассматривают возможность выйти на российский рынок, однако на запуск новых брендов потребуется время. Об этом сообщили представители крупных российских автодилеров по итогам посещения автосалона в Шанхае.

Как отметил директор департамента новых автомобилей группы "Рольф" Николай Иванов, интерес к новым маркам Lepas и Icar обусловлен их презентацией на шанхайской выставке.

"Безусловно, часть из [новинок] может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar — это представитель Chery Group", – сказал он в разговоре с РИА Новости.

Тем временем, по словам директора "Авилон Электро" Сергея Мелюха, вывод на рынок совершенно новых брендов — процесс затратный и длительный. Он подчеркнул, что для неизвестных марок это не самый выгодный шаг, особенно в текущих условиях. Мелюх добавил, что основное внимание на выставке уделялось гибридным и полностью электрическим моделям.